Лос-Анджелес, США, 13 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Актёра Фрэнка Ланджеллу подозревают в сексуальных домогательствах во время съёмок проекта для сервиса Netflix. Об этом 13 апреля пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.

Цитата из к/ф «Девятые врата». реж Роман Полански. 1999. Португалия, Испания, Франция, США Борис Балкан (Фрэнк Ланджелла) нанимает Дина Корсо (Джонни Депп)

По словам инсайдера, коллеги и съёмочная группа сериала «Падение дома Ашеров» жаловались на непристойное поведение Ланджелла. Как отмечает издание, по обвинениям в адрес актёра уже ведётся расследование, однако Ланджелла при этом не уволили и даже не отстранили от участия в шоу.

Источник СМИ утверждает, что артист позволил себе сказать скабрёзную шутку, после чего коснулся ноги коллеги и спросил: «Тебе понравилось?». Представители Netflix отказались комментировать инцидент.

ИА REGNUM напоминает, что Фрэнк Ланджелл стал известен благодаря главной роли в фильме «Дракула» 1979 года. Актёр лауреатом четырёх премий «Тони», а также номинантом на премии «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA.