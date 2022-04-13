Кадыров: киевский режим вынужден накачивать наемников наркотиками
Грозный, 13 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Киевский режим вынужден накачивать наемников наркотиками для поддержания боевого духа, заявил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, чеченские силовики начали масштабную работу по ликвидации наемнических групп в Луганской Народной Республике, в числе которых «ичкерийские, грузинские и другие батальоны преступников».
По его словам, чеченские бойцы «находятся в трезвом уме, прекрасном расположении духа и готовы хоть сейчас выдвинуться на Киев».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.