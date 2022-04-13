Грозный, 13 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Киевский режим вынужден накачивать наемников наркотиками для поддержания боевого духа, заявил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

По его словам, чеченские силовики начали масштабную работу по ликвидации наемнических групп в Луганской Народной Республике, в числе которых «ичкерийские, грузинские и другие батальоны преступников».

«Основной фронт развернулся в городе Попасная. В масштабных боестолкновениях наши бойцы демонстрируют явное преимущество. Для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками. Но, как показывает практика, подобный подход уже явно себя дискредитировал, как и другие их бездарные тактические приемы», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, чеченские бойцы «находятся в трезвом уме, прекрасном расположении духа и готовы хоть сейчас выдвинуться на Киев».

«Если их что-то и опьяняет, то только приятное предчувствие скорой победы над националистической нечистью», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.