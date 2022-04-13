Москва, 13 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Китаю выгодно рассматривать Россию как освободившийся и недостаточно освоенный рынок, из которого ушел ряд крупных конкурентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал информацию о росте товарооборота РФ и Китая за первые три месяца 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«У Китая есть ресурсы для замещения продукции личной гигиены, автомобилей и комплектующих, медицинского оборудования, химических компонентов и красителей, а также электроники и бытовой техники, — сказал Файншмидт. — Однако вопросы, связанные с нефтесервисным оборудованием, комплектующими для авиации, микропроцессорами и полупроводниками последних поколений, КНР может не закрыть ввиду отсутствия возможности развития этих направлений или рисков попадания под вторичные санкции и потери доступа к западным технологиям».

При этом он подчеркнул, что Россия была и остается для Китая крупным поставщиком энергоресурсов.

«Особое внимание России стоит обратить на экспорт в КНР газа, угля (в том числе «зеленого») и, конечно, нефти. Со стороны Китая стоит ожидать усиления поставок продуктов ряда промышленных секторов, а также технологий, связанных с мобильными сетями и интернетом. Совместное развитие авиастроительной отрасли помогло бы закрыть те сложности, которые наблюдаются и у России, и у Китая в данном сегменте», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Файншмидт объяснил, как будет расти товарооборот России и Китая в 2022 году.