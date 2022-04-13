Магас, , 14:12 — REGNUM Из Ингушетии будут отправлены под армейские знамена 200 призывников. Такую квоту для республики установили на весенний призыв 2022 года. Первая отправка начнется 24 мая, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. По данным военного комиссара Ингушетии Тимура Местоева, новобранцы из республики будут проходить службу во всех родах войск в различных воинских частях — от Новочеркасска до Мурманска.

Призывники Mil.ru

Участники совещания по организации весенней призывной кампании обсудили вопросы явки военнообязанных на призывные пункты по повестке, организации медосмотра призывников и вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и повышения престижа воинской службы.

В ходе совещания была отмечена необходимость принятия мер для успешного призыва. Среди них были названы, в частности, повышение контроля над оповещением граждан, оказание содействия ДОСААФ России по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. Так, для призывников из Ингушетии актуально получение специальности водителя категории «С».

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