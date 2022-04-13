Москва, , 14:11 — REGNUM Следственный комитет изучит личные дела украинских силовиков, которых обнаружили в Херсоне. Об этом 13 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Эмблема СК РФ

По её словам, Следственный комитет России приобщит к материалам уголовного дела и тщательно изучит личные дела украинских силовиков, которые были обнаружены российскими военнослужащими в больнице Херсона.

Петренко обратила внимание, среди них могут оказаться лица, причастные к преступления против гражданского населения республик Донбасса, а также российских военнослужащих.