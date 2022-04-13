Тверь, , 14:11 — REGNUM Музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию» стартовал в Твери 12 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона. Марафон продлится до 5 мая и охватит более 30 городов страны.

В Твери стартовал музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию» Пресс-служба правительства Тверской области

В Твери марафон стартовал в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история», где состоялись лекции спикеров Российского общества «Знание», посвящённые истории и культуре России, а также экономическим и психологическим вопросам, вопросам благотворительности и взаимопомощи.

Вторая часть марафона состоялась в киноконцертном зале «Панорама». Перед зрителями выступили народный артист России Василий Герелло, заслуженный артист России Денис Майданов, Московский театр поэтов, тверская кавер-группа «Купе», группа «ПослеZавтра».

«Сегодня я пою лучшие песни, которые захотели услышать зрители. Это песни о мире, о любви, о нашем будущем и настоящем. Важно, чтобы жители России увидели, что рядом с ними артисты, которые любят свою Родину, переживают за нее и остаются со своим народом. Сегодня начался тур, который пройдет по стране. Главная его задача – вдохнуть уверенность в том, что все будет хорошо, что Россия выполнит все задачи, поставленные президентом страны», — сказал Денис Майданов.

Следующими после Твери городами проведения марафона «ZаРоссию» станут Астрахань и Новосибирск.