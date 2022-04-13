Москва, 13 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Парламентарии от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщили в партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. Министерство просвещения России устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать от учителя, следует из документа. При этом вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня.

Кроме того, предлагается установить, что школы смогут применять в своей деятельности электронный документооборот и не предоставлять бумажные версии электронных документов.

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