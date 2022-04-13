Сургут, Югра, , 14:09 — REGNUM В Югре инспекторы Госавтоинспекции подозреваются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Сотрудник ГИБДД Sarinform.com

По версии следствия инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС), выявив нарушителя из Сургута, в течение нескольких дней требовал с водителя за освобождение от административной ответственности взятку, в том числе и через посредника – инспектора группы по исполнению административного законодательства.

И 12 апреля 2022 года на площадке одного из торговых центров Сургута при получении взятки в размере 40 тыс. рублей был задержан службой собственной безопасности УМВД России по ХМАО.

По факту в отношении двух инспекторов ГИБДД возбуждено уголовное дело за получение взятки с вымогательством и посредничество в получении взятки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники управления собственной безопасности МВД России провели массовые обыски у сотрудников ГИБДД в Ростовской области.

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