Москва, 13 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Позиция России по сравнению с другими торговыми партнерами Китая выглядит пока достаточно скромно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал информацию о том, что товарооборот РФ и КНР в январе–марте 2022 года вырос до 38 млрд долларов.

Mil.ru Флаги России и Китая

«С 2019 года Россия и Китай имеют более 100 млрд долларов совместного товарооборота, – сказал Файншмидт. — В 2021 году благодаря восстановительному росту и укреплению экономических связей уровень товарооборота достиг 146 млрд. Позиция России среди торговых партнеров Китая выглядит пока достаточно скромно (со странами ЕС Китай имеет более 828 млрд долларов товарооборота, еще 755 млрд долларов – с США). Однако если оценивать процентное соотношение, товарооборот между Россией и Китаем растет быстрее всего: первые месяцы 2022 года уже показали двузначные цифры прироста (рост на 28,7%), что говорит о довольно хороших перспективах на год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в годовом исчислении рост товарооборота РФ и Китая составил 28,7%.