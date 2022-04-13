Архангельск, 13 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Архангельской области задержан глава Красноборского района Владимир Рудаков. Чиновника подозревают в получении взятки и присвоении бюджетных средств, сообщает СУ СКР.

A-r-e-s Взятка

По версии следствия, подозреваемый предложил знакомому предпринимателю за взятку приобрести у него жилое помещение для предоставления квартир сиротам. За вознаграждение чиновник заключил муниципальный контракт и приобрел в собственность муниципального образования жилое помещение.

Кроме того, его подозревают в махинациях с аварийным жильем.

«Из областного бюджета муниципальному образованию предоставлена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Предварительно установлено, что чиновник через подставных лиц купил квартиру в аварийном доме и организовал ее выкуп администрацией по цене, практически в два раза превышающей стоимость покупки квартиры у первоначального собственника, а разницу присвоил себе», — сообщили в СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом- главой органа местного самоуправления взятки в значительном размере) и ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение лицом с использованием своего служебного положения вверенных ему денежных средств).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы должностного лица произведены обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти ФСБ задержала экс-чиновника Ломоносовского района.