Хельсинки, , 14:16 — REGNUM 13 февраля премьер-министр Финляндии Сана Марин находится в Стокгольме для проведения переговоров со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон. В ходе совместной пресс-конференции Марин пообещала, что вскоре позиция Финляндии по вопросу НАТО будет доведена до финской и мировой общественности, передает новостной портал Omni.

Санна Марин Jukka-Pekka Flander SDP

Сообщение о возможном членстве Финляндии в НАТО поступит в течение «нескольких недель, а не месяцев», подчеркнула премьер-министр страны.

Она также обратила внимание, что быть членом НАТО и быть партнером оборонного альянса — это две совершенно разные вещи. В ходе общения с прессой Марин открыто заявила, что часть диалога с премьер-министром Швеции Андерссон имело непосредственное отношение к тому, какой вклад НАТО будет вносить в оборону двух северных стран в случае подачи ими заявки и какие существуют риски после этого.

Два премьер-министра страны подчеркнули, что независимо от решения по вопросу НАТО оборонное сотрудничество между обеими странами будет только углубляться и расширяться.

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