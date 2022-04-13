Хельсинки, 13 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. 13 апреля премьер-министр Финляндии Сана Марин находится в Стокгольме для проведения переговоров со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон. В ходе совместной пресс-конференции Марин пообещала, что вскоре позиция Финляндии по вопросу НАТО будет доведена до финской и мировой общественности, передает новостной портал Omni.

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

Сообщение о возможном членстве Финляндии в НАТО поступит в течение «нескольких недель, а не месяцев», подчеркнула премьер-министр страны.

Она также обратила внимание, что быть членом НАТО и быть партнером оборонного альянса — это две совершенно разные вещи. В ходе общения с прессой Марин открыто заявила, что часть диалога с премьер-министром Швеции Андерссон имела непосредственное отношение к тому, какой вклад НАТО будет вносить в оборону двух северных стран в случае подачи ими заявки и какие существуют риски после этого.

Премьер-министры подчеркнули, что, независимо от решения по вопросу НАТО, оборонное сотрудничество между двумя странами будет только углубляться и расширяться.