Барнаул, , 14:10 — REGNUM В Алтайском крае, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», увеличивается количество проектов в сфере социального бизнеса. Подробности 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Деятельность школы-фермы «Дети Земли» не имеет аналогов в других регионах Сибири Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Участвуя в проекте, начинающие и действующие предприниматели социальной сферы получают комплексное информационное, образовательное, методологическое сопровождение, а с 2021 года — и грантовую поддержку на реализацию проектов. В регионе для координации и поддержки деятельности социальных предпринимателей создан Центр инноваций социальной сферы, который работает на площадке регионального Центра «Мой бизнес» в составе Алтайского фонда МСП.

По информации руководителя Центра инноваций социальной сферы Ларисы Иванютиной, предприниматели видят прямой эффект от государственной поддержки, поскольку, софинансируя свои расходы за счет бюджетных средств, могут качественно повышать оказание услуг, а также расширять круг клиентов.

Например, в 2022 году три проекта социальных предпринимателей — реабилитационного центра «Шаг за шагом», оказывающего социальные и медицинские услуги для детей, индивидуального предпринимателя Константина Комиссарова в области восстановительной медицины грудничков и компании «Утилитсервис», занимающейся утилизацией отходов, были представлены на масштабной выставке франшиз в Москве. А значит проекты социального бизнеса могут масштабироваться и быть основой для предпринимателей в других регионах страны.

При этом, проекты предпринимателей, которые получили грантовую поддержку, заслуживают отдельного внимания.

Например, проект Елены Виноградовой по организации деятельности школы-фермы «Дети Земли» не имеет аналогов в соседних регионах. Это программа воспитания и образования детей, в основе которого система Монтессори. Масштабность проекта определяется вовлеченностью в него детей разных возрастных категорий: от воспитанников детских садов до учащихся средней школы.

Деятельность школы-фермы «Дети Земли» Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

По словам Елены, в воплощении проекта ей основательно помогает супруг. Сейчас проект «Дети Земли» развивается в п. Фирсово на земле, площадью 75 соток. Здесь построено три купольных корпуса площадью 270 кв. м для занятий с детьми, которые не посещают общеобразовательную школу, а занимаются по индивидуальному плану на семейной форме образования. Планируется взять по франшизе целый комплекс занятий, направленных на реализацию творческих и исследовательских способностей.

В ближайшем будущем для развития трудовых навыков и исследовательских способностей, здесь на территории школы-фермы, дети будут участвовать непосредственно в строительстве мини-ферм, посадке огорода и саженцев. На средства гранта куплено школьное лабораторное оборудование для проведения исследований.

«Мы видим какой интерес проявляют дети в практической области и, конечно, будем его поддерживать», — рассказывает Елена.

Средства гранта в компании «Алорто» под руководством Дианы Колбуновой направили на создание комплекса восстановительных услуг для инвалидов и маломобильных граждан. Сейчас на базе лечебно-реабилитационного отделения готовится открытие процедурного и физио-терапевтического кабинетов, а также оказание в центре новой услуги — прием невролога.

«Безусловно мы стремимся к оказанию высококачественных реабилитационных услуг в одном месте. Мы смогли бы со временем прийти к этому и без поддержки государства, но бюджетная помощь — это также показатель признания со стороны органов власти важности нашей работы в создании комфортной социальной среды для всех граждан», — отметила Диана Колбунова.

В п. Новые Зори грантовая поддержка государства дала возможность улучшить условия проживания в частном пансионате для престарелых и инвалидов. Директор пансионата Роман Гулевич рассказал, что в 2022 году благодаря полученной помощи государства вкупе с частными инвестициями, были оборудованы необходимой мебелью восемь новых комнат для проживания постояльцев.

«В пансионат «Новые зори» мы обратились месяц назад. Администратор показала, в каких условиях здесь проживают люди, нуждающиеся в постоянном уходе, и доступно объяснила, как, когда и с какими документами нас готовы принять. Состояние мамы при поступлении было, мягко говоря, критическим и, конечно же, у нас были всяческие опасения и сомнения до и после её прибытия сюда. Но, как оказалось, коллектив пансионата — это Люди с большой буквы, которые действительно приходят каждый день на помощь пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации», — отметил житель Барнаула Юрий Макашёв.

Кроме того, внимание государства к социальному бизнесу мотивирует предпринимателей развиваться новые формы социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, целью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» является поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Получив официальный статус социального предприятия, представители бизнеса могут претендовать на грантовую финансовую поддержку и льготные займы на развитие проектов.

По итогам 2021 года 19 компаний и предпринимателей социальной сферы Алтайского края воспользовались грантовой поддержкой на сумму свыше восьми миллионов рублей. В 2022 году на поддержку проектов социального и молодежного предпринимательства планируется направить порядка 30 млн. рублей.