Уфа, , 14:13 — REGNUM Грозы и сильные порывы ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сильный ветер со снегом Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что 14 апреля в республике ожидается небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер при грозе может достигать порывов до 17 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до отметки –2°С, днем может потеплеть до +22°С.

На автотрассах ночью и утром возможен туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают взрывать лед на реках для недопущения заторов.