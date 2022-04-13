Афины , 13 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Власти Греции приняли решение о смягчении ряда связанных с COVID-19 ограничений. Об этом 13 апреля сообщил в своем телеобращении греческий министр здравоохранения Танос Плеврис.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как уточнил глава минздрава Греции, в период с 1 мая по 31 августа будет не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации от нового заболевания или справки о перенесенном COVID-19, а с 1 сентября будут приняты новые решения в этом вопросе.

«С 1 июня отменяется ношение защитных масок во внутренних помещениях. С 1 мая в школах отменяется самотестирование (путем бесплатно раздаваемых в аптеках школьникам и студентам комплектов на COVID-19). Учащиеся вернутся в учебные заведения без самотестирования после пасхальных каникул», — сказал он.

Также Плеврис добавил, что с 1 мая делать экспресс-тесты на SARS-CoV-2 раз в неделю нужно будет в обязательном порядке только непривитым работникам для допуска на рабочее место.

Кроме того, глава минздрава Греции указал, что с 1 мая по 31 августа снимаются любые количественные ограничения на посещение спортивных мероприятий, заведений общепита и общественных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 500 миллионов.