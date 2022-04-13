Саратов, 13 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Сельхозтоваропроизводители Саратовской области приступили к весенне-полевым работам. Первыми боронование начали аграрии Балашовского района. На сегодняшний день забороновано более 1 тыс. га, сообщает 13 апреля региональный минсельхоз.

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Выборочно ведут закрытие влаги в Краснокутском и Дергачевском районах. Под новый урожай подкормлены озимые зерновые на площади 26 тыс. га. Всего к подкормке приступили в 14 районах области.

По словам министра сельского хозяйства Саратовской области Романа Ковальского, к весенне-полевым работам подготовили 124 тыс. тонн минеральных удобрений, или 122% к уровню прошлого года. Поставки при этом продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, саратовским аграриям предстоит переориентироваться на новых поставщиков и рынки сбыта.

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