Париж, 13 апреля 2022, 14:02 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов.
По его словам, необходимо воспринимать выборы «всерьез и французов надо воспринимать серьезно».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов, приняла решение сменить слоган своей предвыборной кампании.
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