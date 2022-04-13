Париж, , 14:02 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я думаю, что Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы. Те, кто говорил, что она не может выиграть, ошибались, а также были непоследовательны», — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, необходимо воспринимать выборы «всерьез и французов надо воспринимать серьезно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов, приняла решение сменить слоган своей предвыборной кампании.

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