Париж, 13 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Я думаю, что Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы. Те, кто говорил, что она не может выиграть, ошибались, а также были непоследовательны», — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, необходимо воспринимать выборы «всерьез и французов надо воспринимать серьезно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов, приняла решение сменить слоган своей предвыборной кампании.

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