Москва, 13 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире после США и Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Investors.com Нефтедобыча

«В 2021 году добыча нефти в России составила 524,05 млн тонн. Объем экспорта российской нефти в 2021 году — 230 млн тонн. По данным ФТС РФ выручка от продажи нефти в 2021 году составила $110,1 млрд.

В 2021 году российскую нефть покупали 36 стран, крупнейшие из которых Китай, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Белоруссия, Польша, Италия, Словакия, США. Доля экспорта нефти из России составляет 8,4% мирового рынка. 85% экспорта нефти из РФ приходится на 20 крупнейших нефтетрейдеров.

По данным 2017 года компания Vitol занимала в этом списке седьмую строчку с объемом закупок российской нефти в 11,2 млн тонн для последующей перепродажи. В 2017 году Россия экспортировала в страны ЕС и США 252,6 млн тонн нефти.

Таким образом, доля трейдера Vitol Group в объеме продаж российской нефти составляла всего 4,4%. В 2021 году Россия экспортировала в страны Нового и Старого света 230 млн тонн нефти с учетом совместных договоренностей группы стран ОПК+.

Даже если предположить, что объем проданной российской нефти компанией Vitol остался неизменным и составил 11,2 млн тонн, что маловероятно, ее доля на рынке продаж российской нефти составила 4,86%.

Величина этих цифр не критична для общей выручки от продаж российской нефти. Громкие заявления швейцарско-нидерландской компании Vitol компании об отказе от продаж российской нефти приняты под беспрецендентным давлением властей стран работы материнской компании.

Тем более продажа российской нефти марки Urals сейчас происходит с хорошим дисконтом, что выгодно нефтетрейдерам и сулит хорошую маржу от сделок.

В настоящее время крупные европейские нефтяные трейдеры нашли способ обойти ограничения на поставку нефти из России. Для этого трейдеры стали торговать так называемой латвийской нефтяной смесью.

Смесь из разных сортов нефти не считается российской, если в ее составе приходится менее 50% на российскую нефть марки Urals.

Нефтяные трейдеры находят таким образом новые подходы и методы продаж, чтобы остаться в этом выгодном торговом бизнесе. В настоящее время все текущие закупки нефти компании Vitol Group осуществляет в рамках действующих контрактов.

Процесс отказа от контрактов с нефтяными компаниями из России компания намерена завершить к концу 2022 года, если не поступят иные распоряжения либо будут разработаны новые схемы для обхода санкций, либо Россия сама найдет новых покупателей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, торговлю российской нефтью намерен полностью прекратить крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group.

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