Красногорск, , 13:59 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь стала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 13 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 303 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 132 случаев больше аналогичного показателя 12 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 171 человека, а днём ранее — у 238 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 754 новых случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 19 человек

Читайте развитие сюжета: Ещё 5 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье