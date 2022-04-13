Красногорск, 13 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь стала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 13 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 303 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 132 случаев больше аналогичного показателя 12 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 171 человека, а днём ранее — у 238 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 754 новых случая заражения коронавирусом.