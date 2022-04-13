Пекин, , 13:59 — REGNUM Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, касающиеся ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР, являются политической ложью. Об этом 13 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы выражаем по этому поводу резкое недовольство и решительный протест», — сказал китайский дипломат.

Он также подчеркнул, что доклад США о правах человека в других странах за 2021 год — «это клевета на Китай, нападки на целый ряд стран», сообщает ТАСС. По его словам, это «явно свидетельствует о лживости и двойных стандартах американской стороны».

Напомним, 12 апреля Госдепартамент США представил доклад о соблюдении прав человека в мире за 2021 год, в котором подверг критике ряд государств, среди которых Россия, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Сирия, Турция и Украина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкциях в отношении тех, кто якобы использует подневольный труд в этом китайском регионе. Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган Китая) выступил решительно против этого закона и счёл все обвинения Вашингтона полностью сфабрикованными.

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