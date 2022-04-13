Москва, , 13:59 — REGNUM Украинский фейк о якобы насильственной депортации беженцев в Россию проверил и не подтвердил исполняющий обязанности главы представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Карим Атасси. Об этом 13 апреля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Омбудсмен и руководитель представительства провели встречу в Доме прав человека. По словам Москальковой, Атасси недавно вернулся из Ростовской области, где со своей командой посетил ряд пунктов временного размещения эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины.

«Оценка работы с беженцами региональных госорганов самая высокая, — сообщила уполномоченный. — И ещё – он не подтвердил распространяемую киевским режимом информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России».

По итогам встречи Москалькова и Атасси договорились о взаимодействии.