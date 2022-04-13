Ухоловский район, , 14:04 — REGNUM Установлена личность водителя, погибшего при столкновении автомобиля и локомотива на железнодорожном переезде в Ухоловском районе Рязанской области 13 апреля.

Железнодорожный переезд

За рулём «Лады Веста» находился бывший городского поселения Ухолово, затем занимавший должность начальника управления по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству администрации Ухоловского района Михаил Зайцев, сообщает издательство «Пресса». Машина ехала со стороны села Арженеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

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