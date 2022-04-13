Сана, 13 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Руководство йеменского повстанческого движения «Ансаралла» обратилось к ООН с требованием способствовать реализации условий перемирия с Саудовской Аравии. Об этом 23 апреля сообщает близкий к повстанцам телеканал Al-Masirah.

Ibtimes.com Йемен

По данным журналистов, требование было обнародовано во время встречи со спецпосланником ООН Хансом Грунденбергом одним из политических лидеров хуситов Махди аль-Машатом. В ходе встречи Машат подчеркнул, что снятие транспортной блокады с Йемена необходимо для поставок гуманитарной помощи.

«Мы подчеркиваем приоритетность открытия аэропорта Саны и порта Ходейды, снятия осады и оказания давления на страны-агрессоры, чтобы они выполнили свои обязательства. Тысячи пациентов ждут момента, когда откроется аэропорт Саны, чтобы они могли отправиться на лечение», — заявил Махди аль-Машат.