Стокгольм, 13 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Стокгольме завершилась совместная пресс-конференция премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и премьер-министра Финляндии Санны Марин. Главной темой предшествующих переговоров двух глав правительств являлась ситуация в области европейской безопасности, передает 13 апреля телеканал SVT.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Оба лидера вместе дали понять, что мир до 24 февраля 2022 года и после кардинально отличаются друг от друга с точки зрения политики безопасности. В этой связи, будучи неразрывно связанными в военном отношении Финляндия и Швеции, будут предпринимать соответствующие действия в тесной координации друг с другом.

В свою очередь премьер-министр Швеции Андерссон заверила журналистов и общественность, что возглавляемое ею правительство Швеции ни в коем случае не будет принимать поспешных действий и реагировать на последние события с помощью эмоций.

Она также публично признала, что в Швеции на уровне правительства обсуждается членство страны в НАТО. Однако никаких решений принято не было и в спешке они приняты не будут, четко произнесла Андерссон.