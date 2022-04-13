Москва, , 14:05 — REGNUM Так называемые внерегиональные государства и объединения следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике, всем в этом регионе хватит работы. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 апреля на совещании по развитию арктических регионов.

Арктика Д. Менников © Национальный парк «Русская Арктика»

Он подчеркнул, что Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнерами в рамках действующих и будущих арктических программ и проектов. В российской Арктике предусмотрены различные преференци и для отечественного, и для зарубежного бизнеса.

«Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работы», — заявил Путин.

Россия будет предлагать совместную работу всем, кто также заинтересован в устойчивом развитии уникального арктического региона, добавил он.

Читайте также: Путин: РФ не рассматривает Арктику в качестве поля геополитических интриг