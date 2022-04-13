Джакарта, , 13:55 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, в стране за сутки выявили 1551 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 13 апреля в Индонезии выявлено 6 036 909 случаев заражения коронавирусом.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки победить коронавирусную инфекцию смогли 3022 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 814 688 человек.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 29 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 746 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом в провинции Западная и Центральная Ява.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии посетит две провинции на острове Ява