Чебоксары, 13 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Янтиковском районе Чувашии проводится проверка по факту схода воды и снежной лавины. Пострадавших нет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь, лужа, бездорожье, распутица

Инцидент произошёл 11 апреля около 15:00 в деревне Ямбулатово Янтиковского района. В социальных сетях опубликовано видео, как вода с грязью и снегом хлынула с поля в деревню, грозя сокрушить всё на своём пути.

«Сход снежной и водяной массы произошёл из-за обильных снегопадов и активного таяния снежных масс. Осмотр участка с использованием квадрокоптера показал, что деревня Ямбулатово находится в низменности, а поле, с которого сошёл снег, имеет наклон в сторону деревни», — говорят в надзорном ведомстве.

Лавина пронеслась с поля в деревню в сторону улицы К. Маркса.

Правоохранители отмечают, что местные жители не пострадали, дома и инженерные сети не повреждены. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на реках бассейна Чебоксарского водохранилища начался подъем уровней воды и нарушение целостности ледового покрова, ежедневно растёт боковой приток к створу гидроузла.