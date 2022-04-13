Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Нынешняя работа внутри правящих в Швеции «Социал-демократов» по поиску консенсуса в свете возможного членства страны в НАТО является всего лишь дымовой завесой для бюрократических процедур. Осведомленные источники партии уже утверждают, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Об этом сообщает газета SvD 13 апреля.

Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

Журналисты пишут, что Андерссон приняла окончательное решение это сделать в связи с саммитом НАТО в июне текущего года в Мадриде.

Напомним, что сейчас Швецию от НАТО удерживают только голоса «Социал-демократов» в риксдаге. По данным источников SvD, правление партии уже приняло решение голосовать за вступление страны в НАТО.

Напомним, что ранее Андерссон заявляла, что поскольку вступление в НАТО является, по сути, «передачей полномочий осуществления государственной власти иностранной державе», как устанавливает Акт о форме правления, такое решение должно быть одобрено 75% голосов в парламенте.