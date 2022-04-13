На поддержку медучреждений в Томской области выделят 500 млн рублей
Томск, 13 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Томская области на поддержку медицинских учреждений из федерального бюджета получит дополнительно 500 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.
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Томск
По словам губернатора Сергея Жвачкина, за последние три года в связи с пандемией коронавируса нагрузка на врачей, оборудование и технику значительно выросла. Соответственно, увеличились расходы больниц и поликлиник.
«Дополнительные федеральные средства позволят их компенсировать и поддержать стабильную и слаженную работу томского здравоохранения», — подчеркнул глав региона.