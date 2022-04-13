Москва, 13 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон об административной ответственности за нарушение установленного запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«У закона есть не только юридическая сторона, но и моральная, нравственная и политическая, которая актуальна в нынешних условиях», — отметил сенатор Алексей Пушков.

Согласно закону, за публичное отождествление роли СССР и нацисткой Германии штраф для граждан устанавливается в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), для должностных лиц штраф составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении предлагается штраф для граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификация от шести месяцев до одного года); юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (либо административное приостановление деятельности до 90 суток).

При этом, отмечали в Госдуме, сохраняется «пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».