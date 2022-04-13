Стокгольм, , 14:04 — REGNUM 24 мая руководство партии «Социал-демократов» соберется на важнейшее за последние десятилетие заседание для того, чтобы окончательно утвердить новую политику в области обороны и безопасности. Об этом 13 апреля написала газета Aftonbladet.

Флаг Швеции Pixabay.com

Согласно высокопоставленным источникам издания, в ходе заседания будет дан ответ на насущный вопрос: «Быть ли Швеции в НАТО или не быть?».

«Пока неясно, будет ли принято решение, но уже понятно, что [на этом заседании] многое будет поставлено на карту», — заявил газете высокопоставленный функционер «Социал-демократов» на условиях анонимности.

Согласно информации Aftonbladet, в партийном руководстве и 26 партийных дистриктах «Социал-демократов» ведутся переговоры, в основе которых лежат «консолидация» позиции партии по поводу вопроса НАТО. Крайний срок для завершения предварительных процедур назначен на 23 мая.

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