Москва, 13 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 13 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 933 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 444 случая больше аналогичного показателя 12 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 489 человек, а днём ранее — у 589 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 11 754 новых случая заражения коронавирусом.