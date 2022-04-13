Архангельск, , 13:48 — REGNUM В Архангельске на Соломбальской судоверфи произошел пожар — загорелось утилизируемое судно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар на Соломбальской судоверфи в Архангельске © ИА REGNUM

«Информация о возгорании поступила в 13.10. Пожар произошел на палубе судна, находящегося на утилизации в сухом доке. Пожар пока не локализован, его площадь составляет 20 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что аналогичный пожар на судоверфи произошел в январе 2022 года. Тогда на утилизируемом судне загорелись мазутные остатки.