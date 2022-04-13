Газа, Палестина, , 13:51 — REGNUM Две крупнейшие политические силы Палестины – партии ХАМАС и ФАТХ объявили о намерении действовать совместно против Израиля. Об этом 13 апреля сообщает Al-Maydeen.

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По данным журналистов, представители двух конкурирующих движений проведут встречу, в ходе которой обсудят план действий и программу сотрудничества в контексте обострения обстановки на палестинских территориях. Встреча пройдёт в среду, 13 апреля, в офисе лидера ХАМАС в секторе Газы.

«Мы планирует принять участие в межфракционной встрече, которая состоится сегодня днем в офисе лидера ХАМАС Яхьи аль-Синвара», — заявил представитель ФАТХ Мунтер аль-Хайек журналистам.