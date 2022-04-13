Стокгольм, 13 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Финляндии обсудят вопрос членства в НАТО, сообщила премьер Финляндии Санна Марин.

Jari Niemelä Санна Марин

По её словам, на следующей неделе состоится обсуждение в парламенте Финляндии. Депутаты выскажут мнение по поводу возможно членства страны в Североатлантическом альянсе.

13 апреля в Стокгольме Санна Марин проводит встречу с главой правительства Швеции Магдаленой Андерссон. Темой обсуждения стали графики и процессы, связанные с вступлением в НАТО.