Анкара, , 13:46 — REGNUM Корабли для эвакуации людей из Мариуполя выделены властями Турции, которые ожидают в этом вопросе положительных подвижек в течение ближайшего времени. Об этом 13 апреля сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар, его слова приводит газета Yeni Şafak.

Как отметил Акар, говоря о ситуации в Мариуполе, турецкая сторона поддерживает постоянный контакт с минобороны России и Украины.

«Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого минобороны Хулуси Акар заявил, что уровень готовности сапёрных подразделений и других служб Турции повышен из-за дрейфующих в море мин.