Донецк, , 13:47 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм. Об этом 13 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13:00 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка – н. п. Александровка: выпущено восемь снарядов из 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.