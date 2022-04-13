Москва, , 13:46 — REGNUM В РФ не стоит ждать кардинального роста цен на базовые потребительские товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила заведующий ибероамериканским сектором факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алина Щербакова, комментируя ситуацию с рекордным ростом мировых цен на продовольствие.

Рост цен Pixabay.com

«Начиная с 2014 года Россия активно наращивала аграрный потенциал, резко сократив доступ иностранных продовольственных товаров на свой рынок, — сказала Щербакова. — Поэтому к нынешней ситуации российские аграрии подошли более-менее подготовленными: степень замещения импортной продовольственной продукции на текущий момент гораздо выше, чем до 2014 года. Поэтому кардинального роста цен на базовые потребительские товары ожидать не стоит. А основное подорожание коснется тех категорий товаров, по которым у России остается отрицательный торговый баланс: фрукты и овощи, мясо крупного рогатого скота, алкогольные напитки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 85% жителей России располагают запасами продуктов питания.

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