Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился произвести единовременную денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и гражданам еще целого ряда категорий, внесших вклад в Победу или пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 13 апреля сообщили в Смольном.

Ветераны на военном параде в Петербурге в День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Средства на единовременную выплату к Дню Победы будут выделены из Резервного фонда правительства Санкт‑Петербурга.

Напомним, как следует из опубликованного ранее проекта распоряжения, инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. рублей.

Выплаты в диапазоне от трех до семи тысяч рублей также полагаются лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, ветеранам боевых действий, детям войны, а также ряду других категорий жителей Петербурга.

«Мы благодарим ветеранов за то, что они отстояли свободу и независимость нашей Родины, подарили нам счастье жить в лучшем на свете городе, заниматься любимым делом, воспитывать детей и внуков», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

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