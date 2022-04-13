Белгород, , 13:52 — REGNUM В Белгородской области за последние сутки 65 жителей завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались четыре человека.

Экспресс-тесты на COVID-19 Lenobl.ru

С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявлен у 128 252 человек. Выздоровели 125 199 жителей, в летальной статистике 2 197 записей. На лечении в стационарах находятся 548 пациентов, под амбулаторным наблюдением – 308 граждан.

На вакцинацию от COVID-19 записался 1 093 401 человек, двукратные прививки сделали 994 233 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 37 новых ковид-пациентов.