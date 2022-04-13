Москва,
13 апреля 2022, 13:44 — REGNUM Для законопослушных водителей продление на три года водительских прав с истекающим сроком — это хорошая новость и снижение нагрузки, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Водительские права
Avtospravochnaya.com
«Цифровизация на дорогах развивается, и оснований лишения прав тоже прибавилось. Опыт пробок на границе с Казахстаном показал, что встречаются случаи подделки международных водительских прав.
В международном трафике российские перевозчики могут столкнуться с трудностями переоформления водительских прав, которые если истёк срок российских прав, то приходится международные переоформлять заново, да и сами международные права, то их необходимо переоформлять каждые три года.
В логистике сейчас итак на границах все порой простаивают. Не стоит всё усложнять для российских перевозчиков», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в России вводится новая мера, направленная на ослабление административного давления на граждан, а также на бизнес. О ней объявил правительства Михаил Мишустин.
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