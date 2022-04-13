Дзержинский район, Калужская область, , 14:08 — REGNUM Сотрудники МЧС перевозили в калужскую деревню Староскаковское троих местных жителей и не справились с течением. Лодка перевернулась и пять человек оказались в воде. Об этом 13 апреля сообщил телеграмм-канал Евгения Серкина.

Спасательная лодка во время паводка Телеграм-канал Евгения Серкина

Внештатная ситуация произошла, когда спасатели перевозили местных жителей по воде через затопленную из-за паводка дорогу. Трое самостоятельно смогли доплыть до деревьев, двое ждали помощи в воде. Четверых спасли сами жители, последнего пострадавшего – подоспевшие на место происшествия сотрудники МЧС. В итоге четыре человека госпитализированы. Ранее деревне Староскаковское в Дзержинском районе Калужской области затопило единственную дорогу, и деревня оказалась отрезана водой от большой земли.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разлива рек в Калужской области оказались подтопленными придомовые территории, мосты, участки дорог в Боровском, Перемышльском и Малоярославецком районах. Осложняется ситуация в Дзержинском, Жуковском, Людиновском, Козельском районах и Обнинске.

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