Красногорск, , 13:53 — REGNUM Все необходимые товары должны без перебоев поступать в Арктику. Для северного завоза следует определить единого оператора, заявил президент России Владимир Путин 13 апреля на совещании по развитию Арктики.

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Он призвал все ответственные ведомства грамотно и быстро переналадить работу в Арктике. В первую очередь продовольствием, медикаментами, топливом, стройматериалами и оборудованием нужно обеспечить жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты.

«Тем более, что уже совсем скоро начинается период северного завоза. Он должен пройти чётко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна быть снабжена товарами в полном объёме», — подчеркнул Путин.

Он предложил определить единого оператора по морской доставке грузов северного завоза с использованием ледоколов. В целом следует чётко обозначить координатора северного завоза, им может стать одно из ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер призвал уделить особое внимание всем проектам, связанным с Арктикой, в условиях санкционного давления.

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