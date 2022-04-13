Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, который подразумевает передачу правительству города полномочий муниципальных образований по размещению мусорных контейнеров. Такая инициатива была рассмотрена на очередном заседании городского парламента 13 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контейнеры с мусором Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Депутаты в первом чтении рассмотрели проект о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и «Экологический кодекс Санкт-Петербурга». Его анонсировал член городского правительства, представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко.

«Закон принимается в целях более эффективной работы города в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Не секрет, что принято важное федеральное решение в этой области. В данном случае мы говорим о том, чтобы по возможности те полномочия, которые позволят эффективно работать городу в данной области, были сконцентрированы в руках комитета по природопользованию», — заявил Сухенко.

Таким образом, полномочия муниципалитетов по обращению с ТКО перейдут правительству Петербурга, в лице комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Оно сможет определять места и составлять планы размещения контейнерных площадок.

Вопросы у депутатов к проекту имелись. В частности, о том, почему это предлагается сделать сейчас, а не в начале года, ведь мусорная реформа вступила в силу 1 января 2022 года. Также интересовал момент, что изменится в связи с нововведением в жизни петербуржцев.

Депутат от фракции «Яблоко» Александр Шишлов, опираясь на западный опыт размещения контейнеров, предложил устанавливать их у каждого жилого дома.

После длительного обсуждения законопроекта за него проголосовали 46 депутатов, против было трое парламентариев, при этом никто не воздержался. Константин Сухенко попросил неделю на внесение поправок.

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