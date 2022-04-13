Кабул, 13 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Ряд граждан в различных частях Афганистана, особенно в провинциях Кабул, Хост и Кандагар, выразили обеспокоенность по поводу увеличения патрулирования беспилотниками воздушного пространства страны.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Беспилотник

Больше всего это беспокоит население Хоста, и его жители даже потребовали на митинге 11 апреля разъяснений от силовых структур.

«В последнее время беспилотники всё чаще патрулируют нашу провинцию, — сказал Эхсас, житель Хоста. — Людей беспокоит, какой стране принадлежат эти дроны».

Шарифулла, житель Хоста, сказал: »Все жители Хоста обеспокоены тем, кому принадлежат эти летательные аппараты, поэтому наша просьба к Исламскому Эмирату состоит в том, чтобы сообщить людям, кому принадлежат эти БПЛА и какова цель их патрулирования».

С другой стороны, Исламский Эмират, не сообщая подробностей о том, кем и с какой целью осуществляется патрулирование, заявляет, что Афганистан сейчас не представляет угрозы ни для одной страны и воздушное пространство Афганистана не должно нарушаться.

Заместитель официального представителя Исламского Эмирата Билал Карими сказал: »В настоящее время ситуация в Афганистане безопасна, и ни одной стране не исходит угроза с нашей территории, и поэтому никто не должен вмешиваться в наши дела, и, в том числе, нарушать воздушное пространство Афганистана».

Также, жители Кандагара сообщили, что недавно видели беспилотники, патрулирующие некоторые районы провинции.

«Почти каждую ночь можно услышать как дроны кружат над Кандагаром, и мы знаем из социальный сетей, что они летают и над другими провинциями», — сказал TOLOnews житель Кандагара.

Патрулирование неопознанных дронов в воздушном пространстве страны в последнее время вызывает ряд вопросов.

«Это могут быть соседние страны или крупные державы, и это показывает, что воздушное пространство Афганистана беззащитно», — пояснил военный эксперт Асадулла Надим.

Источник в оперативном отделе аэропорта Кабула также подтверждает, что беспилотники время от времени попадают на экраны радаров аэропорта, летая на высоте более 35 000 футов (более 10,5 км), но неясно, какой стране принадлежат эти дроны и каково их предназначение.