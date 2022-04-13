Гатчина, Ленинградская область, , 13:50 — REGNUM Житель поселка Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, капитан Александр Приходько отдал жизнь за Родину, освобождая Украину от неонацистов, сообщил 13 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Скорбь © Наталья Диева

«Настоящий офицер, человек долга и чести, он отдал жизнь за Родину, защищая мир, освобождая Украину от неонацистов. В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с семьей Александра Анатольевича Приходько, его родными и близкими, друзьями, однополчанами», — выразил соболезнования Дрозденко.

Капитан Приходько стал десятым военнослужащим из Ленинградской области погибшим во время специальной военной операции России на Украине, чья гибель подтверждена официально.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко, младшим сержантом Романом Симаковым, рядовым Никитой Авровым.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель города Луга в Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине