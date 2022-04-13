Гатчина, Ленинградская область, 13 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Житель поселка Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, капитан Александр Приходько отдал жизнь за Родину, освобождая Украину от неонацистов, сообщил 13 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Наталья Диева Скорбь

«Настоящий офицер, человек долга и чести, он отдал жизнь за Родину, защищая мир, освобождая Украину от неонацистов. В тяжелый час разделяю боль огромной утраты с семьей Александра Анатольевича Приходько, его родными и близкими, друзьями, однополчанами», — выразил соболезнования Дрозденко.

Капитан Приходько стал десятым военнослужащим из Ленинградской области погибшим во время специальной военной операции России на Украине, чья гибель подтверждена официально.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко, младшим сержантом Романом Симаковым, рядовым Никитой Авровым.