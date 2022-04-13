Сеул, 13 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 2798 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 110 710.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 195 419 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 15 830 644.

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