В ВС Южной Кореи выявили свыше 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 13 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 2798 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 110 710.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 195 419 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 15 830 644.
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